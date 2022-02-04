В правительстве Курганской области произошли кадровые изменения

Сразу три важных кадровых изменения произошло в правительстве Курганской области.

Так, по информации официального Telegram-канала региональных властей, на должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев: он уже какое-то время руководит ведомством и теперь избавился от приставки и.о.

Также окончательно вступил в должность директор департамента информационной и внутренней политики - пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин, ранее назначенный и.о.

Кресло заместителя губернатора занял Константин Малышев, бывший начальник Кургангражданпроекта. На этом посту он сменил Анатолия Воробьева, который уволился ранее по собственному желанию, так как перешел на другое место работы.