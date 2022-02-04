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04.02.2022 12:45
Рубрика: Власть

В правительстве Курганской области произошли кадровые изменения

Текст: Татьяна Воробьева

Сразу три важных кадровых изменения произошло в правительстве Курганской области.

Глава Крыма назначил нового министра и руководителей госпредприятий

Так, по информации официального Telegram-канала региональных властей, на должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев: он уже какое-то время руководит ведомством и теперь избавился от приставки и.о.

Также окончательно вступил в должность директор департамента информационной и внутренней политики - пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин, ранее назначенный и.о.

Кресло заместителя губернатора занял Константин Малышев, бывший начальник Кургангражданпроекта. На этом посту он сменил Анатолия Воробьева, который уволился ранее по собственному желанию, так как перешел на другое место работы.

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