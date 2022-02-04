В Тюмени появился круглосуточный пункт для пациентов с ОРВИ

В Тюмени на базе поликлиники №4 (Индустриальная, 49) заработал круглосуточный кабинет-фильтр для пациентов, у которых есть симптомы ОРВИ. Здесь медики осматривают горожан и в случае подозрений на коронавирусную инфекцию берут мазки.

В пункте принимают и взрослых, и детей. Записываться заранее на осмотр не нужно.

"Всего в Тюменской области работают 18 пунктов для пациентов с симптомами вирусных заболеваний", - уточнили в информационном центре местного правительства.

Ежесуточное количество новых случаев COVID-19 в регионе перевалило за две тысячи. По данным на 4 февраля, всего за время пандемии коронавирусом заболели 109526 тюменцев.