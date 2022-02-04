РФ закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на запрет RT DE в Германии

Россия запрещает вещание немецкой телерадиокорпорации Deutsche Welle в рамках ответных мер на запрет спутникового и иного вещания российского немецкоязычного телеканала RT DE на территории ФРГ. Как официально объявили на Смоленской площади, также будет закрыт корпункт и аннулированы аккредитации всех сотрудников немецкого СМИ.

В сообщении российского МИД отмечается, что эти меры стали "реакцией на недружественные действия ФРГ". Пока речь идет о первом этапе. Он включает "закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании Deutsche Welle в Российской Федерации, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle; прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ; инициирование компетентными органами процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".

Кроме того, будет сформирован перечень (не публичный) представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE. Им запретят въезд в Россию. "Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", - говорится в сообщении. Ранее в МИД предупредили, что ситуация с RT DE не останется без ответа. Москва пыталась привлечь к ней внимание ОБСЕ, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок во время ее недавнего визита в Россию.

Напомним, 2 февраля Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ постановила прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, платформе "Одиссей" якобы из-за отсутствия у канала соответствующей лицензии.