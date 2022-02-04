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Rockstar подтвердила разработку новой части Grand Theft Auto

Текст:   Богдан Бобров
04.02.2022,  
19:36
Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games
Фото: Rockstar Games

Компания Rockstar Games объявила о разработке новой части серии Grand Theft Auto.

"С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы делали ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идёт полным ходом", - сообщается в блоге студии.

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Подробностей об условной GTA 6 пока нет, но разработчики обещают, что в ближайшее время начнут ими делиться с аудиторией.

Последние несколько лет слухи о создании шестой части знаменитой игровой франшизы курсировали в Сети постоянно, теперь они нашли официальное подтверждение.

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