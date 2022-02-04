"Роснефть" поставит в Китай 100 миллионов тонн нефти

Компания "Роснефть" поставит 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение десяти лет. Соответствующее соглашение было подписано НК "Роснефть" и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин.

Рынок позитивно встретил новость о новом поставочном контракте компании. Так, акции "Роснефти" на торгах в пятницу растут в цене на 5 процентов (до 597 рублей за бумагу), при этом индекс Мосбиржи прибавил всего 2,1 процента.

"Роснефть" занимает лидирующую позицию среди экспортеров нефти в Китай. С 2005 года компания поставила на китайский рынок 442 миллиона тонн нефти. Также "Роснефть" экспортирует в Китай нефтепродукты. С 2009 года их совокупный объем составил 41 миллион тонн.

Сотрудничество "Роснефти" с CNPC не будет ограничиваться лишь поставками сырья. Стороны также подписали соглашение в области низкоуглеродного развития. В частности, компании намерены вести работу по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе метана, развивать технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS). Разработанные компаниями низкоуглеродные технологии, включая "умные" и цифровые решения, могут быть в будущем применены в рамках масштабных совместных нефтегазовых проектов в России или Китае.

По словам экспертов, Россия и Китай активно сотрудничают по многим экономическим направлениям, однако основное - это энергетический сектор. Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин отметил, что в состав российской делегации, сопровождающей президента РФ во время визита в Китай, из руководителей крупных компаний был включен лишь глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Такое решение объясняется тем фактом, что Китай уже многие годы плодотворно развивает сотрудничество с Россией в области энергетики при помощи такой универсальной площадки как Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, координатором которого с российской стороны выступает Комиссия по ТЭК при президенте РФ, - поясняет Михаил Делягин. - Секретарь комиссии Игорь Сечин много лет возглавлял энергодиалог двух стран, ему удалось наладить конструктивные отношения с ключевыми фигурами в китайской энергетике. О значимости роли Сечина в укреплении сотрудничества Российской Федерации и КНР свидетельствует тот факт, что в КНР главе "Роснефти" присвоили титул "Друг китайского народа".

"Еще на посту вице-премьера РФ у Игоря Сечина сложился хороший деловой тандем с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, который на тот момент курировал энергоблок в Китае, - отмечает директор Центра политической информации Алексей Мухин. - И можно сказать, что во многом благодаря этому личному взаимопониманию энергодиалог двух стран получил такой качественный старт и развитие. Сечин и Ван Цишань сумели добиться четкой реализации проекта ВСТО. Всякий раз, когда возникали какие-то вопросы - а это неизбежно, учитывая объем и значимость проекта - тандем оперативно реагировал и продвигал работу дальше".

По словам генерального директора "ИнфоТЭК Терминал" Рустама Танкаева, Сечин выстроил тесные, рабочие отношения со всеми китайскими чиновниками, ответственными за принятие решений в энергетической политике. Среди них - Ван Цишань, первый вице-премьер Государственного совета КНР Хань Чжэн, глава госэнергоуправления Китая Чжан Цзяньхуа, председатель Совета директоров CNPC Дай Хоулян.

"Сотрудничество в рамках президентской комиссии по ТЭК и на площадках трех состоявшихся Российско-китайских энергетических бизнес-форумов позволило энергетике стать базовой отраслью для роста товарооборота между двумя странами, который по итогам 2021 года достиг 145 миллиардов долларов", - отмечает Рустам Танкаев

"Учитывая темпы и масштаб сотрудничества, можно уверенно предположить, что реализация новых энергетических проектов позволит достичь новой цели озвученной лидерами двух государств - суммы товарооборота в 250 млрд", - резюмирует эксперт.

Компания "Роснефть" на протяжении многих лет активно сотрудничает с китайскими партнерами по разным направлениям. Так, в Удмуртии работает совместное добычное предприятие НК "Роснефть" и Sinopec - "Удмуртнефть". За 15 лет совместной работы добыча предприятия составила более 96 миллионов тонн, было пробурено более 1,2 тысячи новых скважин, объем эксплуатационного бурения вырос в 6,3 раза. За этот период "Удмуртнефть" приступила к разработке 10 новых месторождений, а общий прирост извлекаемых запасов составил около 110 миллионов тонн нефти.

Китайской компании Beijing Gas принадлежит 20 процентов долей "Верхнечонскнефтегаз" - дочерней компании "Роснефти". "Верхнечонскнефтегаз" занимается разведкой и разработкой крупнейшего в Восточной Сибири месторождения. Накопленная добыча предприятия составляет более 87 миллионов тонн нефти. Кроме того, "Роснефть" и Beijing Gas планируют реализацию проекта по развитию в России сети газовых автозаправочных станций.