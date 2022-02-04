Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор разрешил поставки цитрусовых из Китая в Россию, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято после рассмотрения представленных компетентным ведомством Китая материалов о производителях цитрусовых культур, мест их хранения и упаковки.

Напомним, запрет на ввоз цитрусовых и КНР был введен 6 января 2022 года из-за участившихся случаев поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.