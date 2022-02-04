Россия и Китай упростили процедуру поставок товаров для некоторых экспортеров

Федеральная таможенная служба и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). Подписи под документом поставили главы двух ведомств Владимир Булавин и Ни Юэфэн.

Уполномоченный экономический оператор - это специализированный участник таможенной сферы, относящийся к категории низкого уровня риска и обладающий правом пользования специальными упрощениями на таможенной территории ЕАЭС.

Протокол стал первым международным договором подобного рода, подписанным ФТС. В рамках его реализации таможенные ведомства двух стран будут обмениваться необходимой информацией об организациях, имеющих в России и Китае статус УЭО. Это позволит упростить прямые поставки товаров.

"Взаимное признание статуса УЭО таможенными администрациями стран мира находится в числе ключевых механизмов содействия международной торговле, продвигаемых Всемирной таможенной организацией. Кроме того, развитие института УЭО на основе международных стандартов и создание безопасных цепей поставок в соответствии с международными соглашениями о взаимном признании УЭО являются приоритетными задачами совершенствования таможенного администрирования, предусмотренными Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года", - отметили в пресс-службе ФТС.

По итогам 2021 года объем товарооборота между Россией и Китаем составил 140 млрд долларов (плюс 34,6% к показателям 2020 года).