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04.02.2022 03:00
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о подорожании цветов к весенним праздникам

Текст: Татьяна Карабут
Уже ко Дню всех влюбленных 14 февраля россияне могут столкнуться с подорожанием цветов минимум на 10-12%. На этот раз подтолкнет цены не повышенный спрос, а проблемы с поставками из-за рубежа. Об этом "РГ" сообщили в ассоциации "Теплицы России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации "РГ", на данный момент цены в закупке импортной продукции выше примерно на 60%, чем год назад.

Фото: istock
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"Действительно, мы видим подорожание в закупке. В основном это происходит из-за дорогих тарифов на авиаперелеты и высокой себестоимости производства цветов в Кении. Заказы на импорт из-за этого снизились в разы. К этой ситуации добавились проблемы с производством цветов в Нидерландах, где выросли тарифы на газ и, как следствие, увеличилась себестоимость производства. В результате многие теплицы там приостановили процесс выращивания до теплого сезона", - рассказала "РГ" член ассоциации, исполнительный директор ТК "Подосинки" Ирина Земцова.

По ее мнению, импортные цветы в ближайшее время будут поступать в Россию в меньших объемах и по высоким ценам. Это затронет и период праздников (14 февраля и 8 марта). Цена на отечественный цветок также будет выше, чем в прошлом году. Что связано с общими проблемами в экономике - инфляция, рост ставки Центробанка, а также рост тарифов на газ и электроэнергию, говорит Земцова.

По ее словам, часть издержек по закупке дорогих цветов ляжет на оптовика (снизив его процент прибыли), а часть компенсируется торговой наценкой в рознице. Переложить на конечного покупателя весь процент роста закупочных цен будет невозможно из-за снижения покупательной способности населения, считает эксперт.

Из-за сниженного спроса в праздничный период на фоне пандемии произойдет и сокращение валовой выручки российских производителей. "Даже перекос со снижением потока импортных цветов не даст нам гарантии сохранения доходности бизнеса", - говорит Земцова.

Фото: Nataliya_dv / istockphoto
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По данным "Теплиц России", 82% цветов на российском рынке импортных к только 18% отечественных. Исторически основными поставщиками свежих цветов на российский рынок (в натуральном выражении) были Нидерланды, Колумбия, Кения и Эквадор, говорится в исследовании компании "Интерагро". Объем импорта свежих срезанных цветов в Россию в 2020 году составил 1 077,82 млн шт., или 270,9 млн долларов. В структуре импорта 63,3% приходилось на розы, 20,8% на хризантемы, 14,4% гвоздики, 0,8% лилии, 0,3% орхидеи, 0,4% прочие цветы.

В России сейчас работает 18 тепличных хозяйств, круглогодично выращивающих цветы на срезку с общей производственной площадью 179 га, рассказал "РГ" заместитель генерального директора компании "Розовый сад", член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко.

Основным продуктом в ассортименте отечественных срезанных цветов являются розы - 95%, на герберы приходится 3%, хризантемы - 1%, на остальные позиции примерно 1%. Объем выращиваемой продукции в 2021 году составил 360 млн стеблей роз, 9 млн гербер, 4 млн хризантем. Это примерно столько же, сколько и в 2020 году, уточнил Литвиненко.

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