Россияне стали реже оформлять ипотеку на новостройки

Число ипотечных кредитов на квартиры в новостройках в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом. Такие данные приводит ЦБ.

За минувший год было выдано 476 тысяч кредитов на квартиры в строящихся домах на 1,9 трлн рублей. В 2020 году выдано 483,8 тысячи кредитов на новостройки на 1,5 трлн рублей.

При этом количество ипотек на новые квартиры в декабре 2021 года выросло по сравнению с декабрем 2020 года - заемщики получили 54,6 тысячи таких кредитов на 227,9 млрд рублей. Это на 9,1% больше по количеству и на 35,7% по объемам, чем годом ранее.

В последний месяц 2021 года наибольший объем кредитов на новостройки был выдан в Москве (44,4 млрд руб.), Московской области (20,6 млрд руб.) и Санкт‑Петербурге (18,6 млрд руб.). Наименьший - на Чукотке (39 млн рубле).

В целом за год и на первичное, и на вторичное жилье было выдано 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей. Это соответственно на 7,2% и на 28,2% больше, чем годом ранее и является историческим максимумом, отмечают в ЦБ.