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04.02.2022 11:12
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян

Текст: Евгений Гайва
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

За первые две недели работы программы туристического кешбэка туры по России и проживание в отелях приобрели 200 тысяч туристов, сообщили в Ростуризме.

Фото: iStock
В Ростуризме обещают вдвое удешевить туры по России за счет чартеров

Покупки совершены более чем на пять миллиардов рублей. Туристам вернулся уже почти миллиард рублей.

"Программа очень полюбилась туристам. И мы видим, что динамика спроса по ней выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировала первые итоги работы пятого этапа программы руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Лидируют такие направления, как Сочи, Алтай, Южный Урал - Свердловская и Челябинская области, Башкирия. За культурно-познавательным отдыхом туристы едут в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Санкт-Петербург и Москву, Ленинградскую и Московскую области и ряд других направлений. Также актуальны поездки в санатории, уточнили в Ростуризме.

По программе кешбэка отправиться в поездку можно с 18 января по 30 апреля включительно, в круиз - с начала навигации до конца мая. При покупке тура или бронирования отеля по карте "Мир" на нее же вернется 20% стоимости покупки, максимально 20 тысяч рублей.

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