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04.02.2022 15:50
Рубрика: Общество

Русист из Эстонии: Для гимназистов изучение русского языка - вклад в свое будущее

Текст: Елена Кухтенкова
"В Кехраской гимназии учатся русскоязычные школьники. Для них участие в олимпиадах по русскому языку - это отдушина, свежий воздух, здесь они чувствуют себя успешнее ровесников, а значит, конкурентоспособнее", - пишет в своем эссе "От языка Союза к языку мира: зачем сегодня учат русский?" на XXII Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Таллина Гюльнара Вальс.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

История семьи Гюльнары - это история большой страны под названием СССР. И русский язык - язык ее семьи. "Мой дед, азербайджанец - Абдул-Гасан, орденоносец, военврач третьего ранга. Во время Второй Мировой войны спасал солдат. Из любой точки Союза на русском языке раненый понимал его. У него пятеро детей, десять внуков, шестнадцать правнуков; и все знают русский", - рассказывает педагог, у которой любовь к языку Пушкина, что называется, в генах. И непростая лингвистическая ситуация в прибалтийских странах не мешает ей с блеском проводить уроки.

Фото: iStock
Зачем учат русский язык итальянские школьники

Гюльнара Вальс закончила Бакинский Славянский университет, работала и в Баку, и в Тюменской области, и в Санкт-Петербурге. Теперь учит детей в Эстонии. К слову, Минобразования страны видит в педагоге кандидата на государственную премию "Дело всей жизни".

Как же научить "великому и могучему" детей, родившихся через двадцать-тридцать лет после распада огромной страны СССР, любить язык своих предков, как показать иностранцам, что учить русский - это вкладывать в свое будущее, задается вопросами Гюльнара. И отвечает на него в эссе: только через общение и интересные задания.

"На каком еще языке вы сможете придумать полноценный рассказ со словами на одну букву?" - спрашивает она учеников и предлагает сделать это только на русском (на других языках не получится), да еще и на романтичную тему "Первый поцелуй".

Удачи в олимпиадах и конкурсах придают уверенности и школьникам, и педагогу. Например, ее подопечные хорошо выступили в конкурсе стихов собственного сочинения "СТИХиЯ", а также в Международном конкурсе рисунков "Восточные сказки глазами детей" и в конкурсе чтецов "Восточной сказки". Работы на эти творческие соревнования приходят из разных школ, гимназий и лицеев Беларуси, Украины, Италии, России, из Кехра и других городов Эстонии.

"Сотрудничество укрепляет дружбу и знакомит с окружающим миром. Моим ученикам понравилось читать необычные колоритные восточные сказки на русском языке и рисовать к ним иллюстрации, сопровождая их небольшим описанием", - пишет русист из Эстонии.

Участвовали школьники из эстонского города и в конкурсах чтецов русских и белорусских поэтов и баснописцев, которые проводятся при поддержке посольств России и Беларуси, а также эстонского "Центра национальных меньшинств "Радзiма".

Вместе с учителем дети получают знания на русском языке по электронным каналам и в социальных сетях, изучают мультимедийные образовательные ресурсы, ведь там, считают они, актуальная информация из первых рук. Кроме языковой практики, такие занятия приносят и понимание, что русский язык - "правдивый и свободный, язык международного и делового общения, который идет по своей дороге во все страны, в каждый дом, к каждому сердцу", резюмирует русист.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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