Шойгу прилетел в Минск и встретился с президентом Лукашенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил ход переброски российских войск на совместные с Беларусью учения "Союзная решимость-2022". "Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники", - заявил министр в четверг, 3 февраля, в Минске на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

Шойгу напомнил, что передислокация больших группировок российских войск и техники почти на 10 тысяч километров близка к завершению. "Мы сегодня проведем большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать", - доложил президенту Лукашенко министр. Он также позитивно оценил развертывание в республике большой сети для приема нашей группировки.

Глава Беларуси с такими оценками согласился. "Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из России. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Думаю, что где-то с 10-го числа мы начнем активную фазу этих мероприятий", - сказал Лукашенко.

Говорили на встрече и о более глобальных вещах. "В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку", - сказал министр обороны РФ президенту Лукашенко. По его словам, солидарное взаимодействие двух стран, а также стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику были наглядно продемонстрированы в ходе совместной миротворческой операции в Казахстане. "Это - свидетельство того, что усилия по созданию целостной системы безопасности дают результаты", - подчеркнул Шойгу. Миротворческую операцию государств ОДКБ в Казахстане он назвал очень своевременной. "Вы правильно отметили, что январь заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше, - и это был Казахстан. И, конечно, благодаря оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича Путина, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, - эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня показывает жизнь, - очень своевременно", - сказал министр Лукашенко.

Опыт подобной передислокации войск военные двух стран собираются использовать на предстоящих стратегических учениях "Восток-2022". "То, что касается наших учений. У нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на учениях "Союзная решимость-2022" мы с востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения "Восток-2022" будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях. Большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда", - сообщил Шойгу.

Переброска на 10 тысяч километров в Беларусь группировок российских войск и техники близка к завершению

Он также отметил важность создания совместных учебных центров. "Идея учебных центров была озвучена вами и поддержана нашим президентом. Мы ее реализовали, - доложил Шойгу. - Сегодня совместный учебный центр создан. Я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство".

Как и планировалось, Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин проинспектировали на полигоне "Брестский" части, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства и в предстоящих учениях "Союзная решимость-2022".

Тем временем

Вчера с Дальнего Востока в Беларусь прибыла зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Ее доставят на полигон в Брестской области, где расчеты С-400 заступят на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

"Триумф" способен уничтожать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 километров, а на дальности до 60 км сбивать баллистические цели. А еще - одновременно обстреливать до 36 целей и наводить на них до 72 ракет. Система ПВО С-400 также может решать задачи нестратегической противоракетной обороны.