СМИ: Дакота Джонсон сыграет главную роль в спин-оффе "Человека-паука"

32-летняя американская актриса Дакота Джонсон, звезда линейки про "оттенки серого", может стать первой главной супергероиней-женщиной в киновселенной Человека-паука. Как передает Deadline, покивав на своего инсайдера, речь идет о "сольнике" Мадам Паутины от Sony Pictures.

Последняя на сегодня лента про дружелюбного стенолаза - "Человек-паук: Нет пути домой" - устроила настоящий кассовый погром, заработав рекордные для "ковидного" проката 1 740 845 000 долларов, тем сделав вескую заявку на дальнейшее жирное расширение этого "марвеловского" сегмента.

По сведениям источника, Джонсон уже начала переговоры по своему участию в предприятии. Поставит ленту Си Дж. Кларксон, известная по работе над "Декстером", "Доктором Хаусом" и "Джессикой Джонс". Сценарием заняты Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс (предстоящий "Морбиус" с Джаредом Лето). Словом, все свои.

В оригинальных комиксах Мадам Паутина дебютировала в 1980 году, представляет собой пожилую даму с большими проблема со здоровьем - она слепая и парализованная, прикована к изготовленному для нее мужем креслу с системой жизнеобеспечения в виде паутины. Соответственно, как утверждает инсайдер, в фильме от этого более всего привычного фанатам образа придется отойти и пересмотреть подачу героини. И нас ждет "версия Доктора Стрэнджа".

По срокам и остальному касту данных пока нет.

Человек-паук познакомился с мутантом-Паутиной случайно и далее неоднократно прибегал к ее дару провидения, подключая старушку к поискам разного рода злодеев. С которыми лично мадам, конечно, не схватывалась.