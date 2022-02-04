Солист "Новой оперы" Михаил Губский выступит на сцене Большого театра Беларуси

Заслуженный артист России, солист "Новой оперы" Михаил Губский выступит 4 февраля на сцене Большого театра Беларуси в опере "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Минским театралам Михаил Губский давно знаком. Он уже выходил на сцену в образах Германа, Калафа и Радамеса.

Компанию артисту этим вечером составят Татьяна Петрова (она исполнит партию Чио-Чио-сан), Крискентия Стасенко (Сузуки), Станислав Трифонов (Шарплес), Юрий Болотько (Горо) и другие исполнители. За дирижерским пультом - маэстро Олег Лесун.

А 15 февраля поклонники оперы услышат Губского в партии Германа. Именно за эту роль в опере Петра Чайковского "Пиковая дама" он был номинирован на престижную российскую премию "Золотая маска".

А вот Томского в "Пиковой даме" споет еще один приглашенный гость - солист Мариинского театра Владислав Сулимский. В прошлом году Владислав участвовал в сольном концерте белорусской примы, номинанта на премию Союзного государства в области литературы и искусства Оксаны Волковой. Оксана - ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета, заслуженная артистка, лауреат Государственной премии Беларуси, обладательница уникального меццо-сопрано приятного тембра полного диапазона.

Михаил Губский родился в Магнитогорске. В 1993 году окончил Самарский технический университет, в 1997-м - Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 1994 года - солист Самарского академического театра оперы и балета. В 1993 году возглавил созданную им экспериментальную центральную хоровую школу Самары. С 1997 года - солист Московского театра "Новая опера" имени Евгения Колобова, а также приглашенный солист Большого театра России с 2001 года. Организатор и художественный руководитель музыкального фестиваля "От сердца к сердцу". В репертуаре певца более 30 партий в операх Верди, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Пуччини.