Совет по исторической политике создан при администрации президента Беларуси

Консультативным и координирующим органом призван стать республиканский совет по исторической политике при администрации президента Беларуси. Распоряжение о его создании Александр Лукашенко подписал 4 февраля, сообщила его пресс-служба.

В состав совета, судя по комментариям в администрации главы государства, войдут на общественных началах известные ученые в области гуманитарных знаний, авторитетные общественные деятели, представители политических партий, общественных объединений, экспертного сообщества, госорганов и организаций.

А доминирующую роль в работе новой общественной структуры, уточняют новостные порталы, будет выполнять Национальная академия наук Беларуси, на которую возложено организационное, экспертно-аналитическое и научно-методическое обеспечение его деятельности.

В компетенцию совета войдут, в частности, вопросы определения стратегии и задач исторической политики, разработки подходов и мер по ее реализации. Кроме того, судя по сообщениям новостных порталов, он будет осуществлять координацию деятельности госорганов и иных организаций в сфере исторической политики; подготовку в рамках компетенции проектов нормативных правовых актов и заключений; изучение и мониторинг общественного мнения по социально-гуманитарным вопросам.

Совет также наделяется правом инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование, увековечение памяти погибших воинов, известных личностей, координировать издательскую деятельность, в том числе давать рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений в области сохранения исторической памяти.

Документ подписан белорусским лидером, констатируют местные издания, в Год исторической памяти в продолжение последовательной политики сохранения правды о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической общности белорусов.