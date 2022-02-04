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04.02.2022 14:09
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил к пожизненному заключению участника терактов в московском метро

Текст: Александр Степанов
К пожизненному заключению приговорен Магомед Нуров за участие в террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году. Судья второго западного военного окружного суда, где слушалось это уголовное дело, огласила вердикт: "по совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима".
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Адвокат обвиняемого просил назначить своему подзащитному минимальное наказание. Кроме того, он просил исключить из обвинения статью о незаконном изготовлении оружия. Адвокат настаивал на том, что на преступление Нуров пошел под давлением организатора терактов Магомедали Вагабова. Следствие по этому уголовному делу вел Следственный комитет РФ.

Задержание Нурова было проведено в 2019 году в Дагестане. По версии следствия, обвиняемый выполнял роль связного. Он возил членов бандгуппы на встречи, где планировались взрывы в метро. Кроме того, он скрывал от правоохранительных органов участника терактов.

За подготовку теракта в здании военного суда осужденный получил 19 лет колонии
Происшествия Правосудие Суд Теракты в московском метро

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