Тело бывшей "Мисс Кузбасс" обнаружено в лесополосе в новой Москве

Муж "Мисс Кузбасс-2010" признался в ее убийстве, тело женщины обнаружили следователи в лесополосе в новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По ее словам, тело Ксении Сапожковой было обнаружено следователями и криминалистами, совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска.

Муж убитой ранее обратился в правоохранительные органы и заявил, что в августе прошлого года супруга уехала в неизвестном направлении, при этом она выходит на связь через соцсети и сообщает, что находится за пределами РФ на отдыхе.

Иванова сообщила, что следствие установило, что женщина не пересекала российскую границу. "Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания", - сказала представитель столичного главка.

Подозреваемый в убийстве арестован Щербинским районным судом Москвы до 25 марта.