Украина получила американские автоматические гранатометы Mark 19 mod.3

Информация об этом раскрыта одним из пользователей Twitter, обратившим внимание на идентификационный код NSN 1010-01-490-9697, нанесенный на находящихся на борту воздушного судна ящиках. Согласно классификатору предметов снабжения НАТО, он обозначает гранатометы такого типа.

Mark 19 разработаны более полувека назад и успели повоевать во Вьетнаме, однако на Украину ушла версия, появившаяся в 1976 году. Прицельная дальность стрельбы - 1500 метров, а максимальная - 2200 метров. Скорострельность - до 400 выстрелов в минуту.

Применяются осколочные и многоцелевые осколочно-бронебойные гранаты. Последние, якобы, способны пробивать до 50 мм брони и выводить из строя живую силу готовыми поражающими элементами в радиусе 5 метров. Кроме США боеприпасы к нему выпускаются в других государствах, например в Греции и Турции.

Для применения в темное время суток "девятнадцатый" может оснащаться бесподсветочным ночным прицелом.

Масса самого гранатомета составляет 35,3 кг и еще более 20 кг весит станок и 14 кг его облегченный вариант. Военные эксперты считают, что Mark 19 существенно уступает российскому АГС-40 "Балкан".

Интересно, что на Украине неоднократно заявляли об организации выпуска клонов АГС-17 "Пламя" под названием КБА-117 и КБА-119, а также боеприпасов к ним. Однако если и производство осуществляется, то в очень незначительных количествах, поэтому в ВСУ так рады не самым свежим заокеанским подаркам.