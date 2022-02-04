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04.02.2022 16:54
Рубрика: Русское оружие

Украина получила американские автоматические гранатометы Mark 19 mod.3

Текст: Алексей Брусилов
Вооруженные силы США продолжают избавляться от имеющихся у них излишков оружия, поставляя их украинской армии. Как сообщает портал Ukrainian Military Pages, в одном из последних транспортных самолетов Boeing 747 доставлена 81 тонна различного военного имущества, в том числе 40-мм автоматические станковые гранатометы Mk 19 (Mark 19) третьей модификации.
Фото: U.S. Navy photo by Tom Witham / wikimedia.org Фото: U.S. Navy photo by Tom Witham / wikimedia.org
Фото: U.S. Navy photo by Tom Witham / wikimedia.org

Информация об этом раскрыта одним из пользователей Twitter, обратившим внимание на идентификационный код NSN 1010-01-490-9697, нанесенный на находящихся на борту воздушного судна ящиках. Согласно классификатору предметов снабжения НАТО, он обозначает гранатометы такого типа.

Mark 19 разработаны более полувека назад и успели повоевать во Вьетнаме, однако на Украину ушла версия, появившаяся в 1976 году. Прицельная дальность стрельбы - 1500 метров, а максимальная - 2200 метров. Скорострельность - до 400 выстрелов в минуту.

Применяются осколочные и многоцелевые осколочно-бронебойные гранаты. Последние, якобы, способны пробивать до 50 мм брони и выводить из строя живую силу готовыми поражающими элементами в радиусе 5 метров. Кроме США боеприпасы к нему выпускаются в других государствах, например в Греции и Турции.

Для применения в темное время суток "девятнадцатый" может оснащаться бесподсветочным ночным прицелом.

Фото: 11th Armored Cavalry Regiment / US Army
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Масса самого гранатомета составляет 35,3 кг и еще более 20 кг весит станок и 14 кг его облегченный вариант. Военные эксперты считают, что Mark 19 существенно уступает российскому АГС-40 "Балкан".

Интересно, что на Украине неоднократно заявляли об организации выпуска клонов АГС-17 "Пламя" под названием КБА-117 и КБА-119, а также боеприпасов к ним. Однако если и производство осуществляется, то в очень незначительных количествах, поэтому в ВСУ так рады не самым свежим заокеанским подаркам.

Русское оружие Мировой арсенал

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