Новости

Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу 15:28
Чекунков предложил проработать проект агломерации Хабаровска и Владивостока 15:21
В Испании отменяют обязательное ношение масок на улице 15:18
Умер барабанщик Боба Дилана и Мадди Уотерса Сэм Лэй 15:17
Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей 15:11
Захарова: Россия готова к нормализации ситуации с немецкими СМИ 15:08
Пандемия изменила представления россиян об идеальном работодателе 15:07
В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель" 15:00
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 15:00
Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн 14:54
В Полтаве снесли памятник Суворову 14:48
При МГУ построят храм на тысячу человек 14:45
Дзюба ведет переговоры с турецким "Фенербахче" 14:44
Стали известны знаменосцы сборной Беларуси на открытии Олимпиады 14:40
Умер сценарист "Человека с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов 14:39
Собянин: Ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась 14:39
Цукерберг вылетел из топ-10 богатейших людей мира после обвала акций Meta 14:35
Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России 14:31
Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии 14:18
Песков: Традиция кровной мести не соответствует законам России 14:11
Матвиенко: Развитие технологий расширяет доступность онкопомощи в регионах 14:09
Россия призвала НАТО прекратить поставки оружия на Украину 14:04
Захарова прокомментировала ситуацию с Deutsche Welle 14:04
СМИ: Южная Корея хочет открыть офис по сотрудничеству с КНДР в приграничном городе Китая 14:01
Песков пояснил позицию Путина по встрече с Зеленским 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 14:54
Рубрика: Культура

Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн

Текст: Наталья Лебедева
Не стало Юрия Владимировича Манна, глубокого исследователя, талантливейшего литературоведа, одного из крупнейших специалистов по Гоголю, поэтике русского романтизма и русской философской эстетике. Его имя включено в книгу "2000 выдающихся ученых XX столетия", изданную Международным биографическим центром в Кембридже (Англия). Юрию Манну было 92 года. Печальная новость появилась в пятницу на сайте Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 г. ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее", - говорится на сайте института.

Юрий Владимирович Манн родился в Москве 9 июня 1929 года. Его детство пришлось на военные годы, он часто в интервью рассказывал, как они с ребятами учились в бомбоубежищах и как он бегал в Тургеневскую читальню, чтобы почитать книги. Потом был филологический факультет МГУ и увлечение литературой, которая стала его жизнью. Его регалии и звания можно перечислять долго: главный научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, академик Российской академии естественных наук. Юрий Манн - автор более 200 научных работ.

В историю мирового литературоведения он вошел как один из главных специалистов по творчеству Николая Гоголя. Его книги "Поэтика Гоголя", "Поэтика русского романтизма", "Русская философская эстетика" стоит почитать не только литературоведам. Также Юрий Манн был главным редактором академического Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в 23 томах.

Культура Литература Общество Утраты

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин завершили трехчасовые переговоры
Лавров назвал бредом заявления США о "подготовке" Россией видеопровокаций
Путин встретится в Москве с Макроном и Шольцем
"Газпром" подписал контракт о поставке газа в Китай по "дальневосточному" маршруту
Apple создала новое юрлицо для "приземления" в России
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса