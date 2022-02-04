Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн

"Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 г. ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее", - говорится на сайте института.

Юрий Владимирович Манн родился в Москве 9 июня 1929 года. Его детство пришлось на военные годы, он часто в интервью рассказывал, как они с ребятами учились в бомбоубежищах и как он бегал в Тургеневскую читальню, чтобы почитать книги. Потом был филологический факультет МГУ и увлечение литературой, которая стала его жизнью. Его регалии и звания можно перечислять долго: главный научный сотрудник Отдела русской классической литературы ИМЛИ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, академик Российской академии естественных наук. Юрий Манн - автор более 200 научных работ.

В историю мирового литературоведения он вошел как один из главных специалистов по творчеству Николая Гоголя. Его книги "Поэтика Гоголя", "Поэтика русского романтизма", "Русская философская эстетика" стоит почитать не только литературоведам. Также Юрий Манн был главным редактором академического Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в 23 томах.