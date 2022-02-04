В Австрии возложили венки к памятнику генералу Карбышеву

К годовщине побега советских военнопленных из барака № 20 ("блок смерти") концлагеря Маутхаузен, сотрудники посольства России возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву. Об этом рассказывается на социальной странице МИД РФ в Facebook.

Российские дипломаты приняли участие в траурной церемонии у "Памятника миру" Галнанякирхена, где в феврале 1945 года были арестованы и убиты 10 красноармейцев. В своем выступлении пресс-секретарь посольства Л. Терехов подчеркнул, что в то время, когда некоторые страны пытаются переписать историю, поставить знак равенства между жертвами и преступниками, Австрия демонстрирует высокий уровень культуры памяти.

Рассказ об акции памяти, дипломаты закончили словами легендарной поэтессы Ольги Бергольц "Никто не забыт, ничто не забыто!".