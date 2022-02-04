В Бундестаге заявили, что требования Киева в адрес ФРГ становятся все более истеричными

Требования Киева в адрес Германии становятся все более истеричными. Об этом агентству ТАСС заявил депутат Бундестага Штеффен Котре.

По его словам, истеричные формы приобретают требования Киева к Берлину отказаться от "Северного потока-2" и начать поставлять Украине оружие.

Немецкий депутат убежден, что Германии пора менять тон диалога с Киевом. "Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей", - заключил Котре.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине стали бы фатальным политическим сигналом и обострили бы ситуацию еще сильнее.

Депутат напомнил, что Россия не хочет ничего иного, как не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ. "Это понятно с геополитической точки зрения и легко принять", - заметил он. Немецкий депутат признал, что расширение НАТО для России полностью неприемлемо.

Кстати

Котре назвал неумными идеи использовать "Северный поток-2" в качестве средства давления на Россию. Он считает, что запуск "Северного потока-2" мог бы стать столь необходимым сигналом разрядки в отношениях между Россией и Западом.