В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет

В Японии призвали обязать детей в возрасте от двух лет носить медицинские маски при посещении дошкольных образовательных учреждений.

За введение таких мер, в частности, выступил председатель Национальной ассоциации губернаторов Японии Синдзи Хираи (руководитель префектуры Тоттори на юго-западе острова Хонсю), который накануне пообщался в онлайн-формате с министром здравоохранения, труда и социального благосостояния страны Сигэюки Гото, передает агентство Jiji.

Так, по мнению Хираи, ношение масок маленькими посетителями детских садов поможет предотвратить распространение "омикрон"-штамма коронавируса. "Для детей в возрасте младше двух лет это бесполезно, но из-за "омикрона" такая мера важна для ребят, которым два года и больше", - пояснил он свою мысль.

По окончании мероприятия Хираи заявил журналистам, что "петь и играть без масок - это значит распространять коронавирус". По его словам, заражение детей "омикрон"-штаммом проходит точно так же, как в случае с гриппом.

Ранее японский Минздрав в своих рекомендациям муниципалитетам подчеркивал, что к вопросу ношения масок детьми следует подходить дифференцированно. В ведомстве указывали, что попытки надеть маски на ребят младше двух лет могут привести к удушью и другим трагическим последствиям. В отношении воспитанников старше двух лет говорилось, что ввиду возможных жалоб на дискомфорт и наличие иных трудностей принуждать их к продолжительному ношению масок также не следует.