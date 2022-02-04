В Испании изловили "Галисийского Рэмбо"

Альфредо Санчес Чакон, 63-летний бывший испанский спецназовец, совершил в 1996 году убийство. Тогда полиция пыталась больше года найти преступника, в итоге же он получил тюремный срок до 2025 года. Но заключение Чакона не продлилось долго. Спустя два месяца он сбежал из тюрьмы по связанным простыням и два года скрывался на северо-западе Испании.

За умение выживать в дикой природе, полученное в Испанском легионе - элитном армейском подразделении, и способность ускользать от полиции Чакона прозвали "Галисийским Рэмбо". В 1999 году его снова поймали, но в 2001 спецназовец опять предпринял попытку побега. Правда, недолгую - на свободе ему удалось пробыть лишь полчаса.

С тех пор прошло более 10 лет, о "Рэмбо" уже многие забыли. Правоохранительные органы решили, что Чакон угомонился и исправился. Поэтому в марте прошлого года предоставили ему небольшой отпуск - выпустили на день из трюмы.

Почувствовав вкус свободы, уже пожилой спецназовец решил не возвращаться в камеру и вновь скрылся где-то на столь любимом им северо-западе Испании. Почти год он выживал в одиночестве никем не замеченный.

Однако, с наступлением зимы, отшельник стал все чаще попадаться на глаза местным жителям. Видимо, с годами ему все труднее стало добывать себе пропитание, поэтому он начал забираться в жилые дома в поисках пищи. Жители окрестных сел и деревень вместе с полицией стали патрулировать территорию и в итоге им улыбнулась удача.

На этой неделе "Рэмбо" заметили в очередной раз пытающимся пробраться в один из домов в поисках еды. Завязалась погоня, чтобы уйти от преследователей, Чакон скинул рюкзак с провизией, но годы берут свое - убежать от полиции он уже не смог. "Рэмбо" вернули в тюрьму и теперь он будет ожидать судебного разбирательства своих приключений.