Новости

Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину" 12:18
В Испании изловили "Галисийского Рэмбо" 12:16
Захарова оценила слова Нуланд об "утечке" 12:07
Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13% 12:05
Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией 11:47
Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением 11:28
При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг 11:25
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава 11:21
Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения 11:21
В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость 11:20
Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым 11:19
В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы 11:18
Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51" 11:18
Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов 11:14
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян 11:12
Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций 11:11
В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП 11:10
Росреестр назвал регионы-лидеры по гаражной амнистии 11:09
В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 12:16
Рубрика: В мире

В Испании изловили "Галисийского Рэмбо"

Текст: Иван Сысоев

Альфредо Санчес Чакон, 63-летний бывший испанский спецназовец, совершил в 1996 году убийство. Тогда полиция пыталась больше года найти преступника, в итоге же он получил тюремный срок до 2025 года. Но заключение Чакона не продлилось долго. Спустя два месяца он сбежал из тюрьмы по связанным простыням и два года скрывался на северо-западе Испании.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
В Испании оправдали разрисовавшего могилу Франко

За умение выживать в дикой природе, полученное в Испанском легионе - элитном армейском подразделении, и способность ускользать от полиции Чакона прозвали "Галисийским Рэмбо". В 1999 году его снова поймали, но в 2001 спецназовец опять предпринял попытку побега. Правда, недолгую - на свободе ему удалось пробыть лишь полчаса.

С тех пор прошло более 10 лет, о "Рэмбо" уже многие забыли. Правоохранительные органы решили, что Чакон угомонился и исправился. Поэтому в марте прошлого года предоставили ему небольшой отпуск - выпустили на день из трюмы.

Почувствовав вкус свободы, уже пожилой спецназовец решил не возвращаться в камеру и вновь скрылся где-то на столь любимом им северо-западе Испании. Почти год он выживал в одиночестве никем не замеченный.

Однако, с наступлением зимы, отшельник стал все чаще попадаться на глаза местным жителям. Видимо, с годами ему все труднее стало добывать себе пропитание, поэтому он начал забираться в жилые дома в поисках пищи. Жители окрестных сел и деревень вместе с полицией стали патрулировать территорию и в итоге им улыбнулась удача.

На этой неделе "Рэмбо" заметили в очередной раз пытающимся пробраться в один из домов в поисках еды. Завязалась погоня, чтобы уйти от преследователей, Чакон скинул рюкзак с провизией, но годы берут свое - убежать от полиции он уже не смог. "Рэмбо" вернули в тюрьму и теперь он будет ожидать судебного разбирательства своих приключений.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу
За сутки в России госпитализировали 17 798 человек с COVID-19
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией