В Латвии многие не поняли сложности эпидситуации из-за отсутствия информации на русском

Власти Латвии обязаны сохранить канал для связи с русскоязычными избирателями на их языке, считает посол России Михаил Ванин.

Больше года назад законодатели республики в первом чтении одобрили поправки, согласно которым вся предвыборная агитация должна вестись только на латышском языке.

Дипломат призвал Латвию соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека. Он также подчеркнул, что в непростой эпидемической и экономической ситуации жизненно необходимо сохранить нормальный канал для разговора с русскоязычными избирателями, "которые платят налоги и заслуживают уважения к себе".

Михаил Ванин напомнил, чем заканчиваются подобные начинания. "В результате того, что не была обеспечена должным образом адекватная информационная кампания на русском языке, значительная часть жителей Латвии просто не поняла всей сложности эпидемической ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране", - цитирует посла ТАСС.

Ванин также добавил, что такая политика привела к тому, что программа по вакцинации населения забуксовала.

По данным дипломата, в Латвии порядка 40 процентов жителей страны считают своим родным языком русский.