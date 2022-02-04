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04.02.2022 14:10
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе допустили обнуление торговых наценок на базовые продукты

Текст: Татьяна Карабут
В Минсельхозе считают целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона, рассказали "РГ" в ведомстве.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

"Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения", - считают в Минсельхозе.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Ранее отдельные торговые сети сообщили о снижении торговых наценок на ряд базовых продуктов в своих магазинах до 10%. Однако, по данным "Коммерсанта", теперь власти убеждают ретейл ограничиться 5% торговой наценки на свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

По данным Росстата, с начала этого года к 28 января больше всего из продуктов подорожали капуста (13,46%), огурцы (12,21%), помидоры (11,85%), бананы (8,21%), морковь (7,22%).

Эксперты не раз говорили о том, что на часть товаров повседневного спроса в торговых сетях и так установлена минимальная наценка. Картофель или курица - трафикообразующие товары. На такие товары может устанавливаться даже отрицательная наценка в расчете на привлечение покупателей: они приходят за дешевой картошкой и заодно покупают дорогой йогурт или рыбу.

Для минимизации цен на продукты сейчас также обсуждаются возможные изменения в закон о торговле, в том числе подразумевающие снижение бонусов торговым сетям на ряд товаров, переход на прямые контракты с поставщиками.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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