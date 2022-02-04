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04.02.2022 10:50
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель

Текст: Василий Кошкин

Некоторые категории сотрудников могут уволиться без отработки обязательных двух недель после написания заявления. В ряде случаев работник может прекратить работу уже на следующий день, в других - через несколько дней, напомнили в Минтруде.

Так, в день написания заявления об уходе могут уволиться:

- сотрудники, поступившие на учебу;

- работники, призванные на военную службу;

- выходящие на пенсию;

- сотрудники столкнувшиеся с нарушением трудовых прав со стороны работодателей. При этом факт нарушения должен быть подтвержден (речь идет, например, о случаях задержки зарплаты или об отказе в предоставлении отпуска).

Кроме того, за три дня расторгнуть договор могут работники, оформленные по трудовому договору на срок до двух месяцев.

"Отработка начинается на следующий день после подачи заявления и считается в календарных днях", - отметили в Минтруде. Следует помнить, что выходные дни, больничный и отпуск сотрудника входят в дни отработки

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