В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель

Некоторые категории сотрудников могут уволиться без отработки обязательных двух недель после написания заявления. В ряде случаев работник может прекратить работу уже на следующий день, в других - через несколько дней, напомнили в Минтруде.
Так, в день написания заявления об уходе могут уволиться:
- сотрудники, поступившие на учебу;
- работники, призванные на военную службу;
- выходящие на пенсию;
- сотрудники столкнувшиеся с нарушением трудовых прав со стороны работодателей. При этом факт нарушения должен быть подтвержден (речь идет, например, о случаях задержки зарплаты или об отказе в предоставлении отпуска).
Кроме того, за три дня расторгнуть договор могут работники, оформленные по трудовому договору на срок до двух месяцев.
"Отработка начинается на следующий день после подачи заявления и считается в календарных днях", - отметили в Минтруде. Следует помнить, что выходные дни, больничный и отпуск сотрудника входят в дни отработки