В новом сезоне "Холостяка" будет два главных героя

Появились предположения о том, кто станет вторым главным героем шоу "Холостяк" на ТНТ. Первого - Александра Гранкова телеканал уже явил зрителям, имя второго пока скрыто завесой тайны.

Будущий жених не хочет, чтобы его девушка была обязательно известной или "статусной". "Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку - найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним", - говорит 27-летний бизнесмен.

СМИ предполагают, что вторым "холостяком" станет 26-летний Димаш Адилет из Казахстана. Портал Peopletalk сравнил его с Эдом Вествиком.