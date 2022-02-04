В Полтаве снесли памятник Суворову

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, посчитав, что он несет в себе "элементы советской наглядной агитации и пропаганды".

Инициатором сноса стал Украинский институт национальной памяти, который увидел в образе великого полководца "элементы советской пропаганды". По мнению "украинских хранителей памяти", монумент, созданный в 1974 году, "не имеет никакой художественной ценности".

До демонтажа памятник стоял в Киеве, рядом с военным училищем имени Ивана Богуна - бывшим Киевским суворовским военным училищем. По требованию руководства военного лицея он был перемещен в музей авиации в Полтаву, однако и здесь монументу полководца не дали покоя.