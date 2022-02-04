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04.02.2022 08:28
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать антисептик

Текст: Ирина Невинная
Рекомендация дезинфицировать руки, а также правильно убирать помещения - и жилые, и рабочие - остается актуальной, поскольку продолжается распространение коронавирусной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора назвали главные правила выбора антисептика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1. Покупая антисептик, нужно проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. Ученые тестируют каждое средство на эффективность и безопасность. Если экспертиза пройдена успешно, то по ее результатам производитель продукта получает свидетельство о госрегистрации. Номер свидетельства должен быть указан на упаковке.

Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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2. Нужно смотреть инструкцию к препарату: на средстве должно быть написано, для чего оно предназначено и как его применять. Если препарат обладает "широким антимикробным действием", значит, он эффективен и против бактерий, и против вирусов.

Иногда производитель пишет просто: "применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции". Это значит, средство как раз то, что нам нужно в период пандемии.

Если в инструкции фигурируют только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.

3. Номер свидетельства о госрегистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора. По регистрационному номеру можно узнать какое это средство на самом деле.

4. Иногда производители оформляют упаковку некорректно. Например, если на этикетке написано, что антисептик "убивает вирус SARS-CoV-2", то это ни что иное как обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, они должны иметь подтверждение эффективности по отношению именно к коронавирусу - такое тестирование с последующим заключением выдает ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В инструкции по применению производитель приводит расширенный перечень микроорганизмов, против которых работает антисептик.

5. Кожные антисептики могут содержать: четвертичные аммониевые соединения, производные гуанидинов, различные спирты. В Роспотребнадзоре подчеркивают: для профилактики коронавирусной инфекции лучше использовать спиртосодержащие кожные антисептики.

Содержание этилового спирта в препарате должно быть не менее 60-70%, а изопропилового спирта - не менее 60%. Допускается в составе и смесь спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе".

Например, на этикетках аэрозольных средствах может быть указано содержание спирта "по объему". В таком случае нужно внимательно посмотреть инструкцию, чтобы понять, какое содержание спирта в средстве "по массе". Оно может оказаться значительно ниже, чем цифры, представленные "по объему", а это сделает антисептик менее эффективным. Кроме того, в состав кожного антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты, например, глицерин.

6. Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. Эти данные также указаны в инструкции.

Фото: iStock
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7. Любые дезинфицирующие средства, в том числе и со спиртом, сушат кожу рук. Поэтому злоупотреблять обработкой тоже не нужно. Если вы работаете из дома, не часто выходите на улицу, не пользуетесь общественным транспортом, нет необходимости в постоянной обработке рук.

Но нужно проявлять осторожность, если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках. В таких случаях желательно обрабатывать руки регулярно.

8. В кожном антисептике не должно быть агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре. Помните, что все, что обозначено как косметическое средство, - это все-таки косметика. Определенный антисептический эффект она может иметь, но, если не зарегистрирована как антисептик, то и рассчитывать, что она защитит вас от вирусов и бактерий, не стоит.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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