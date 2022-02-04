В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек

Снежная буря, обрушившаяся на центральную и восточную части США, оставила без света более 232 тысяч человек. Наибольший удар стихии пришелся на штат Теннесси, где из-за снега с дождем проблемы с электричеством испытывают более 137 тысяч местных жителей, свидетельствует портал, который отслеживает перебои в электроснабжении.

По всей стране отменены более 4,8 тысячи авиарейсов, аэропорты Далласа в штате Техас были вынуждены на три четверти сократить воздушное сообщение, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал flightaware.com.

В Кентукки из-за угрозы оледенения дорог власти призвали местных жителей воздержаться от любых поездок.

По прогнозам метеорологов, на территории от штата Техас до северо-востока страны могут выпасть обильные осадки, температура к утру пятницы опустится на 5-10 градусов ниже нормы.