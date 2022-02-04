Новости

В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек 03:05
Минобороны: За неделю более 60 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:35
Вирусолог Аграновский: "Омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль 02:25
Псаки: Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ 01:45
Маврикийский танкер сел на мель у острова Реюньон 01:29
Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины 00:29
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу 00:23
Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями 03.02.2022
Владимир Ресин стал полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" 03.02.2022
США начали переброску воинского контингента в Европу 03.02.2022
Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину 03.02.2022
Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ 03.02.2022
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года 03.02.2022
Гол Алипа принес "Зениту" победу в матче против "Мидтьюлланна" 03.02.2022
Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии 03.02.2022
ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона" 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ 03.02.2022
Роспотребнадзор: Чаще всего заражаются "омикроном" люди 20-30 лет 03.02.2022
В Москве ликвидирован пожар в Богоявленском соборе 03.02.2022
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне" 03.02.2022
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW 03.02.2022
С начала пандемии более 49 тысяч человек в ВС РФ вылечили от коронавируса 03.02.2022
В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год 03.02.2022
Кадастровая палата займется кадастровыми работами 03.02.2022
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 03.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
04.02.2022 03:05
Рубрика: В мире

В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек

Снежная буря, обрушившаяся на центральную и восточную части США, оставила без света более 232 тысяч человек. Наибольший удар стихии пришелся на штат Теннесси, где из-за снега с дождем проблемы с электричеством испытывают более 137 тысяч местных жителей, свидетельствует портал, который отслеживает перебои в электроснабжении.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Премьер Греции извинился за снегопады

По всей стране отменены более 4,8 тысячи авиарейсов, аэропорты Далласа в штате Техас были вынуждены на три четверти сократить воздушное сообщение, сообщает ТАСС, ссылаясь на портал flightaware.com.

В Кентукки из-за угрозы оледенения дорог власти призвали местных жителей воздержаться от любых поездок.

По прогнозам метеорологов, на территории от штата Техас до северо-востока страны могут выпасть обильные осадки, температура к утру пятницы опустится на 5-10 градусов ниже нормы.

В мире США

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне"
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией