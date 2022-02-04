В Вооруженных силах ежедневно проводят более 12 тысяч тестов на COVID

До конца марта в медучреждения Минобороны РФ дополнительно поставят 107 ПЦР-лабораторий для проведения в Вооруженных силах тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

"Новые лаборатории будут оборудованы в ведомственных госпиталях и поликлиниках, дислоцированных на территории военных округов и Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в армейских и флотских медучреждениях ежесуточно проводят свыше 12 тысяч таких исследований. Эти цифры начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременно принятым мерам по раннему выявлению заболевших и сплошному тестированию в Вооруженных силах удалось избежать массового заболевания военнослужащих COVID-19