Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Источник, который участвовал в процедуре подачи украинской заявки, сообщил изданию, что Будапешт выступил против вступления Киева в организацию. Если бы все члены, участвующие в работе Центра, проголосовали единогласно, то Украина стала бы его полноправным членом с начала текущего года.

Отмечается, что если другим странам удастся заставить Будапешт передумать, то Киев будет вынужден ждать второй половины 2022 года, чтобы его заявку вновь рассмотрели.

Агентство РИА Новости напоминает, что между странами существует напряженность, которая возникла из-за украинского закона об образовании, который уменьшил возможности получения образования на языках национальных меньшинств.