Видео Little Big собрало более 3 миллиардов просмотров в Интернете. Музыканты группы рассказали об этом достижении на своей странице в Instagram. А заодно представили и новый имидж солиста Ильи Прусикина, который теперь выбрил голову и оставил из всей прически только чуб - в духе гоголевского "Тараса Бульбы".

Собственно, и сами герои песен квартета Little Big - как герои книг Николая Гоголя, только переселившиеся уже в наши времена. Это яркие персонажи, которые привыкли жить весело, глумясь, издеваясь, увлекаясь пародиями, самоиронией и шокируя. А попутно любуясь собой и жизнью, подтрунивая над бытом, прозой и обыденностью бытия. Поэтому и концертные костюмы музыкантов, а также их грим и прочие аксессуары порой перевозятся на гастролях в больших фургонах и весят в общей сложности под сотню килограммов.

И клипы они выпускают охотнее, чем новые альбомы - ведь то, что Little Big делают в шоу-бизнесе, интереснее смотреть, чем внимательно слушать.

А еще почти в каждом видео артисты придумывают новый танец. И внимать ему, а порой и пытаться повторить тоже очень забавно и притягательно!

Статистика теперь сообщает, что популярность клипов Little Big распределилась так: Skibidi - 588 миллионов просмотров (за три с половиной года), Faradenza - 356 миллионов, Hypnodancer - 253 миллиона, Go Bananas - 221 миллион.

При этом, как ни странно, меньше всего просмотров, "только" 4,6 миллионов, собрала наиболее интересная и жесткая песня группы - We Are The Little Big, вышедшая чуть больше полугода назад. Что ж, и так бывает.