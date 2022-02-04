Вирусологи выявили новый высокозаразный штамм ВИЧ

Ученые из Института больших данных Оксфордского университета сообщили об открытии еще одной генетической разновидности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Статья опубликована в издании Science.

Новый штамм выявлен в Нидерландах. По мнению ученых, он вдвое агрессивнее уже известных штаммов, исключительно вирулентен (способность наносить вред хозяину - прим. ред.) и очень быстро размножается. Клинические проявления обнаруживаются уже через девять месяцев после инфицирования.

Сейчас науке известны два вируса иммунодефицита человека - ВИЧ-1 и ВИЧ-2. ВИЧ-1 является самым распространенным (95 процентов). В свою очередь, ВИЧ-1 подразделяется на четыре генетические разновидности - М, N, O и P, самая распространенная - группа M. В ней разделяются еще подтипы - это и есть штаммы.

Было известно девять штаммов этого подвида, а теперь обнаружен десятый - как считают ученые, ранее не замеченный. Его выявили у трех граждан Конго, заразившихся соответственно в 1983, 1990 и 2001 годах, благодаря внедрению более современных методов диагностики.

Изменения вирусной нагрузки и снижение уровня CD4+ Т-клеток являются ожидаемыми сигналами эволюции ВИЧ. На данный момент обнаружено более ста человек, инфицированных характерной линией ВИЧ-1 подтипа В, у которых уровень CD4+ был вдвое выше, и количество клеток снижается в два раза быстрее, чем у ВИЧ-инфицированных другими штаммами. К моменту постановки диагноза эти люди были уязвимы к развитию СПИДа в течение 2-3 лет. Анализ генетической последовательности предполагает, что этот вариант возник в 1990-х годах в результате мутации.

"Постоянный мониторинг вирулентности ВИЧ важен для глобального здравоохранения: в настоящее время 38 миллионов человек живут с этим вирусом, и, по оценкам, он привел к 33 миллионам смертей, - говорится в опубликованной статье. - Поэтому наше открытие высоковирулентного и передающегося вирусного варианта подчеркивает важность доступа к частому тестированию для лиц, находящихся в группе риска, и соблюдения рекомендаций по немедленному началу лечения для каждого человека, живущего с ВИЧ".