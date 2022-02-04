Власти ФРГ могут оштрафовать Telegram на 55 млн евро

Власти ФРГ рассматривают возможность назначения штрафа мессенджеру Telegram в размере 55 млн евро. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на сотрудника министерства юстиции.

Отмечается, что мессенджер является фигурантом двух расследований. В одном случае организацию обвиняют в отсутствии представителя, который бы осуществлял взаимодействие с немецкими судебными властями. Второй - в мессенджере отсутствуют инструменты, которые уведомляли бы пользователей о незаконном контенте.

Газета подчеркивает, что по двум делам мессенджеру грозит максимальный штраф в размере 55 млн евро.

Ранее немецкие власти собирались провести проверки в отношении Telegram. Они также уведомили представителей компании в необходимости соблюдать местное законодательство.