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04.02.2022 21:20
Рубрика: Власть

Военные летчики РФ и Беларуси ведут совместное воздушное патрулирование

Текст: Юрий Гаврилов

"В ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар, - сообщило в пятницу Минобороны Беларуси. - Во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным".

Фото: Министерства обороны Республики Беларусь/ telegram.com
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Напомним, что проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас идет на территории Беларуси, организована по решению президентов двух стран. В рамках этой проверки до 9 февраля будут осуществляться передислокация российских войск в соседнюю республику, где формируют совместные группировки войск. Минобороны РФ уже перебросило туда части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ.

В ходе проверки организуют боевое дежурство в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Его, в том числе станут нести расчеты нашего зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Свои задачи предстоит выполнить летчикам перебазированных в Беларусь российских истребителей Су-35.

На втором этапе проверки - с 10 по 20 февраля - на пяти белорусских полигонах и в отельных районах республики пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022".

Власть Безопасность Армия

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