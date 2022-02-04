Володин: Нужны федеральные нормы о группах продленного дня в школах

Володин отметил, что поступает много обращений по данной теме. "Ситуация везде разная, но в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13-14 часов", - сообщил он.

Продленных групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные, доложил Володин результаты изучения ситуации. Спикер высказал мнение, что организация "продленки" решает ряд проблем и особенно это важно для начальной школы.

Он напомнил о преимуществах:

- улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции;

- ребенок находится под присмотром, в безопасности, что дает возможность родителям спокойно работать, не переживая за него.

Сейчас единого системного подхода на тему создания и организация групп "продленки" не существует, резюмировал Володин. Этот вопрос, по его словам, отдан на решение учредителей школ. Решение должно приниматься, как минимум, на уровне региона, считает он.

"А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня, - заявил председатель Госдумы. - Речь идет, прежде всего, о начальной школе, где они особенно необходимы".

Он спросил мнение подписчиков на эту тему.