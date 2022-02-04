YouTube заблокировал два украинских телеканала

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал трансляцию телеканалов UkrLive и "Первый Незалежный", сообщает РИА Новости. Журналисты телеканалов считают блокировку трансляции в YouTube цензурой. На данный момент трансляция доступна, телеканалы сменили площадки в видеосервисе.

"В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный", - говорится в сообщении представителей каналов - Мы продолжим свою работу. Наша миссия - говорить людям правду, какой бы горькой она не была. Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию, путем зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ".

Телеканалы уже сменили площадки в YouTube и сейчас доступны к просмотру.

Телеканалы попали под санкции, введенные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В список попали компании, владеющие брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.