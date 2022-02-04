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04.02.2022 10:25
Рубрика: Власть

За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

За изготовление наклеек и стикеров, которые внешне похожи на акцизные марки для маркировки алкоголя, предлагают лишать свободы на срок до восьми лет. Такой законопроект разработала группа сенаторов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Потребители, не обладая специальными познаниями в области маркировки алкогольной продукции, полагают, что приобретают легальный алкоголь. В то же время употребление контрафактной продукции создает серьезную угрозу их жизни и здоровью", - сказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Он является автором законопроекта вместе с Анатолием Артамоновым и Вадимом Деньгиным.

Парламентарии отмечают, что в последние три года сложилась ситуация, когда на алкогольный контрафакт наносятся наклейки, полностью имитирующие акцизную или федеральную специальную марку, но с пометкой "не является акцизной маркой или федеральной специальной маркой". "Наличие данного текста на имитации марки не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, изготавливающих такие марки или использующих их для производства нелегальной алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Поэтому предлагается наказывать за изготовление, сбыт или использование для маркировки алкогольной продукции не только поддельных акцизных либо федеральных специальных марок, но и наклеек с изображениями, "сходными до степени смешения с этими марками". Документ предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей либо без такового.

Проект направлен для отзыва в кабмин и Верховный суд.

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