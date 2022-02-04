Захарова: Москва ответит, если Лондон примет санкции против российских СМИ

Если Великобритания примет меры в отношении российских СМИ, журналистов, корреспондентов, Россия ответит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила слова главы МИД Британии Лиз Трасс, которая не исключила возможность введения санкций против российских СМИ.

- Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать. Нас научили отвечать, - цитирует РИА Новости слова Захаровой.

Поэтому, резюмировала дипломат, если в отношении наших СМИ будут какие-то санкции, у нас будут основания для адресной ответной реакции.