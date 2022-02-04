Захарова призвала Джонсона перестать распространять фейки и угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британскому премьер-министру Борису Джонсону перестать распространять фейки о том, что Россия готовит атаку на Украину.

"Пресс-секретарь президента США Джен Псаки неделю, по ее признанию, не употребляет таких слов. Может быть, вам тоже начать не употреблять хотя бы пару дней эти слова, и ситуация сама собой улучшится?" - цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель МИД рекомендовала Джонсону перестать "употреблять заготовленные фразочки", всех запугивать и распространять фейки и угрозы.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бредом заявление США о подготовке Россией видеопровокаций для "атаки" на Украину.

Видео: RT