Жителям разрешили меньше платить за воду для катков и ледяных горок

Правила расчета платы за общедомовые нужды уточнил Минстрой. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Теперь, как поясняет пресс-служба Минстроя, установлен подробный порядок расчета размера платы на общедомовые нужды для домов с коллективными приборами учета и с автоматизированными информационно-измерительными системами учета. Определен детальный порядок перерасчета платы для различных случаев - по истечении года, при смене управляющей организации, а также в случае, если собственники решили изменить порядок расчетов. Уточнены расчеты объемов и платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Установлено, в частности, что в плату за содержание общего имущества могут включаться не только оплата собственно воды, газа, электричества и тепла, но и расходы на снятие показаний счетчиков, на выставление платежных документов, истребование задолженности и пр.

Правила дополнены пунктом об оплате воды, которая использована жителями исключительно для залива ледяных горок, катков, для полива растений на газонах. Если в доме есть счетчик, определяющий количество пошедшей исключительно на это воды, то этот объем воды исключается из расчетов платы за водоотведение.

Поправки вступят в силу с сентября нынешнего года. А правила расчетов платы за общее имущество в целом будут действовать до конца 2027 года.