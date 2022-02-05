Агентство Bloomberg сообщило о "вторжении" России на Украину

"Bloomberg допустило грубую ошибку, анонсировав "вторжение" на Украину", - комментировала газета The New York Post.

По данным издания, сайт финансовых новостей случайно сообщил, что Россия якобы вторглась на Украину в пятницу. "Прямой эфир: Россия вторгается на Украину", - гласил кричащий заголовок на странице Bloomberg около 4 часов вечера. При этом сообщение находилось на сайте около 30 минут.

"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16:00 по местному времени. Мы глубоко сожалеем об ошибке", - заявили в агентстве. Отмечалось также, что обстоятельство инцидента будет расследовано.

С ноября прошлого года на Западе проводится массированная информационная кампания о якобы "неизбежности" вторжения России на Украину. В этих мероприятиях активно задействуется деловое издание Bloomberg. Оно одним из первых сообщило о "концентрации" российских войск на украинской границе с подробными снимками. Утечка была рассчитана на массового читателя. На самом деле оказалось, что подразделения находились в 300 километрах от границы.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с провозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники - противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar, передает РИА Новости.