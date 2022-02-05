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05.02.2022 13:34
Рубрика: В мире

Американские десантники начали прибывать в Польшу

Текст: Александр Саможнев

В аэропорту Ясенка под Жешувом, что в 80 километрах от Украины, в субботу приземлился первый самолет с 82 американскими военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии. Это первая группа из 1,7 тысячи солдат, переброшенных для укрепления восточного фланга НАТО, сообщает портал onet.pl.

В общей сложности в пятницу в аэропорту Ясенка приземлились восемь американских самолетов, на которых прилетела подготовительная группа. В ее задачу входит материальное обеспечение войск, дислоцированных в польском регионе.

В минувшую среду Пентагон объявил о временном увеличении численности войск в Европе в связи "с сосредоточением российских войск у границы с Украиной". Две тысячи военнослужащих будут отправлены в Польшу и Германию. Из них 1700 солдат останутся в Польше, 300 будут направлены в Германию, а около 1 тысячи военных перебросят из ФРГ в Румынию.

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