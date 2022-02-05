Ассоциация продюсеров объявила номинантов юбилейной 10-й премии

Юбилейную 10-ю премию АПКиТ готовятся вручить этой весной. Сейчас же Ассоциация продюсеров кино и телевидения (так расшифровывается аббревиатура АПКиТ) объявила короткий список финалистов. О длинном списке ранее писала "РГ". По итогам первого тура голосования жюри в шорт-лист вошли 28 сериалов и 3 полнометражных фильма. Всего же в длинном списке было 147 кинопроектов.

Из 28 сериалов на X Премию АПКиТ претендуют 17 проектов, которые эксклюзивно вышли на видеосервисах. Четыре сериала из шорт-листа показал Кинопоиск, еще четыре - Start, три - Kion, у Okko и Premier - по два номинанта и по одному - у more.tv и ivi. Среди 11 телепремьер два проекта выходили на Пятом канале, по два показали "ТВ Центр" и СТС Kids, по одному проекту от Первого канала, НТВ, ТНТ, "России 1" и канала "Карусель".

Национальная кинематографическая Премия АПКиТ вручается в 21 номинации. Профессиональным призом отмечаются сериалы, фильмы и достижения представителей индустрии в их создании. Главное отличие этой премии от других российских кинонаград - в том, что выбор лауреатов основан на коллегиальном мнении ведущих российских кинопродюсеров.

Рассмотрим, кто номинирован на юбилейную премию. Лидер шорт-листа - сериал "Вертинский" - 13 номинаций (кстати, на недавно прошедшей премии "Золотой орел" "Вертинский" победил в номинации "Лучший сериал онлайн-платформ"). "Вампиры средней полосы" получили на премии АПКиТ - 10 номинаций, из которых в восьми сериал пересекается с "Вертинским". Сериал "Happy End" - 5 номинаций.

Мистический детектив "Отель Феникс", психологический триллер "Пропавшая" и военная драма "Топор.1943". Один из этих проектов станет лучшим мини-сериалом. В номинацию "Лучший сериал (5-24 серии)" продюсеры включили "Happy End", "Вертинского" и "Хрустальный". В категории более 24 эпизодов представлены второй сезон сериала "Анна-Детективъ", "Крепкие орешки" и "След. Новые серии".

На награду за "Лучший сценарий" номинированы авторы сериалов "Большая секунда", "Вампиры средней полосы" и "Вертинский". Режиссеры всех этих проектов также посоревнуются за звание лучшего, а вместе с ними в списке в этой номинации и сериал "Happy End".

Самые лучшие комедийные сериалы года, по мнению продюсеров - вторые сезоны таких сериалов, как "Полярный" и "Беспринципные", а также "Вампиры средней полосы". На награду в номинации "Лучший анимационный сериал" претендуют третий сезон "Сказочного патруля", "Три кота" и "Царевны".

"Лучший полнометражный художественный фильм" жюри будет выбирать из картин "Батя", "Купе номер шесть" и "Последний богатырь. Корень зла".

Лучшим актером могут стать Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"), Алексей Филимонов ("Вертинский") и Алексей Гуськов ("Седьмая симфония"). Гуськов, который, напомним, только недавно получил за эту работу "Золотого орла". В номинации "Лучшая актриса" - Елена Тронина ("Happy End"), Татьяна Догилева ("Вампиры средней полосы"), Елена Лядова ("Вне себя") и Юлия Пересильд ("Угрюм-река"). Номинантами в категории "Лучший актер второго плана в сериале" стали Александр Горчилин ("Happy End"), Максим Лагашкин ("Везёт"), Александр Робак ("Инсомния") и Алексей Агранович ("Пингвины моей мамы"). За награду как "Лучшая актриса второго плана в сериале" конкурируют Виктория Исакова ("Вертинский"), Юлия Ауг ("Контейнер") и Александра Урсуляк ("Пингвины моей мамы"). Урсуляк также получила "Золотого орла", но в номинации "Лучшая женская роль в сериале".

Все номинанты X Премии АПКиТ - на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения.