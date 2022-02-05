Берлин рекомендовал Киеву "умерить риторику" по поставке вооружений

Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны", - цитирует газета Die Welt парламентария.

Политик напомнила, что в течение последних лет Германия оказала Украине помощь в размере порядка двух миллиардов евро для стабилизации экономической ситуации.

Киев хочет, чтобы Берлин поставил военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.

Штрак-Циммерман также просила Киев "не путать своих и чужих". Между тем стало известно о том, что Германия планирует поставить Украине в этом месяце полевой госпиталь стоимостью 5,3 миллиона евро, предоставила аппараты ИВЛ и согласна лечить в госпиталях бундесвера раненых украинцев, пишет Die Welt.