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05.02.2022 12:26
Рубрика: В мире

Берлин рекомендовал Киеву "умерить риторику" по поставке вооружений

Текст: Александр Саможнев
Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны", - цитирует газета Die Welt парламентария.

Фото: Andrew Craft /The Fayetteville Observer/ AP
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Политик напомнила, что в течение последних лет Германия оказала Украине помощь в размере порядка двух миллиардов евро для стабилизации экономической ситуации.

Киев хочет, чтобы Берлин поставил военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.

Штрак-Циммерман также просила Киев "не путать своих и чужих". Между тем стало известно о том, что Германия планирует поставить Украине в этом месяце полевой госпиталь стоимостью 5,3 миллиона евро, предоставила аппараты ИВЛ и согласна лечить в госпиталях бундесвера раненых украинцев, пишет Die Welt.

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