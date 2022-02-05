Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину"

В пятницу, 4 февраля, на сайте Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Спустя некоторое время американское агентство признало свою ошибку и удалило провокационную публикацию.
"Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья, - говорится в сообщении агентства. - Мы глубоко сожалеем об этой ошибке".
В Bloomberg также добавили, что в настоящее время идет расследование обстоятельств случившегося.
В странах Запада и на Украине в последнее время все чаще звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию. При этом подобные заявления не имеют под собой никаких доказательств. В Кремле назвали такие информационные вбросы пустым и не имеющим никаких оснований нагнетанием напряженности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность провокаций с целью оправдать такие заявления, предупредив при этом, что любые попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь серьезные последствия.
This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022