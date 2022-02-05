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05.02.2022 11:08
Рубрика: Экономика

Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

США в начале 2022 года нарастили закупки российского дизеля. Как сообщает агентство Bloomberg, в феврале в Америку будет поставлено около 1,55 млн баррелей дизельного топлива, что является рекордом за последние три года и составляет 22% от всего импорта дизеля.

Фото: iStock
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В особенности от поставок дизельного топлива зависит восточное побережье США, поскольку собственные мощности по переработке нефти в последние годы там сократились из-за низкой рентабельности. В настоящее время запасы топлива на востоке страны упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2014 года.

Bloomberg также добавляет, что растущая доля российского импорта в США является еще одним свидетельством решающей роли России в обеспечении мира нефтью.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США

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