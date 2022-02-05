Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрулирование в небе над Беларусью

В субботу Минобороны РФ сообщило, что пара российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнила патрулирование в воздушном пространстве Беларуси, после чего вернулась на аэродром базирования на территории РФ.

"В ходе полета самолетов Дальней авиации было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь, - отметили в ведомстве. - Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью".

Днем ранее Минобороны Беларуси проинформировало, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства белорусские и российские экипажи истребителей выполняют задачи по патрулированию воздушных рубежей в составе смешанных пар. Во время совместных полетов летчики отрабатывают перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным.

Напомним, что проверка сил реагирования Союзного государства, которая сейчас идет на территории Беларуси, организована по решению президентов двух стран. В рамках этой проверки до 9 февраля будут осуществляться передислокация российских войск в соседнюю республику, где формируют совместные группировки войск. Минобороны РФ уже перебросило туда части Восточного военного округа, ВКС и ВДВ.

В ходе проверки будет организовано боевое дежурство в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Его, в том числе станут нести расчеты нашего зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Свои задачи предстоит выполнить летчикам перебазированных в Беларусь российских истребителей Су-35.

На втором этапе проверки - с 10 по 20 февраля - на пяти белорусских полигонах и в отельных районах республики пройдут учения "Союзная решимость-2022".