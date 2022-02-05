Британец выиграл в лотерею почти 110 миллионов фунтов стерлингов

Британец стал обладателем джекпота в размере 109,9 миллиона фунтов стерлингов (около 130 миллионов евро) лотереи EuroMillions. Очередной розыгрыш состоялся накануне вечером.

"Первый в 2022 году суперрозыгрыш завершился ликованием владельца билета из Великобритании после того, как совпали все номера для выигрыша джекпота", - цитирует РИА Новости заявление организаторов. Имя победителя пока не раскрывается.

Как отмечает ТАСС, этот выигрыш стал 11-м по величине за всю историю лотереи в мире.

Первая лотерея EuroMillions была проведена в 2004 году в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. Позже к ней присоединились еще шесть стран. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро.